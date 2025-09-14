Oans, Zwoa, Podcast: Geschichten rund ums Oktoberfest von zwei gebürtigen Krumbachern

Bieranstich, Blasmusik, Brezn und Bayern – für viele ist ein Oktoberfest-Besuch Tradition. Aber fast jeden Tag auf die Wiesn? Dafür braucht es schon echte Leidenschaft. Oder besser gesagt: wahre Wiesnliebe. Und genau die haben die beiden gebürtigen Krumbacher Axel Krommes und Max Nersinger. Als „Wiesnbua“ und „Mexxx“ sprechen sie in ihrer Audio-Sendung „Oins Zwoi Podcast“ über ihre rund 100 Oktoberfestbesuche und mit den Menschen, die die Wiesn zu dem machen, was sie für die beiden ist: ein Stück bayerische Heimat.
München/Krumbach
