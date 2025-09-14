Icon Menü
Oktoberfest 2025: Mit „Oans, Zwoa, Podcast“ auf das Volksfest vorbereitet

München/Krumbach

Oans, Zwoa, Podcast: Geschichten rund ums Oktoberfest von zwei gebürtigen Krumbachern

Ein Duo teilt seine Leidenschaft für das Oktoberfest in einem Podcast. Axel Nersinger und Max Krommes wollen hier eine andere Perspektive der Wiesn zeigen.
Von Mira Herold-Baer
    •
    •
    •
    Oins, Zwoi, Podcast - Zwei Krumbacher über ihre Wiesn-Liebe
    Oins, Zwoi, Podcast - Zwei Krumbacher über ihre Wiesn-Liebe Foto: Mira Herold-Baer

    Bieranstich, Blasmusik, Brezn und Bayern – für viele ist ein Oktoberfest-Besuch Tradition. Aber fast jeden Tag auf die Wiesn? Dafür braucht es schon echte Leidenschaft. Oder besser gesagt: wahre Wiesnliebe. Und genau die haben die beiden gebürtigen Krumbacher Axel Krommes und Max Nersinger. Als „Wiesnbua“ und „Mexxx“ sprechen sie in ihrer Audio-Sendung „Oins Zwoi Podcast“ über ihre rund 100 Oktoberfestbesuche und mit den Menschen, die die Wiesn zu dem machen, was sie für die beiden ist: ein Stück bayerische Heimat.

