Oldtimer-Rallye macht Station in Krumbach

Oldtimerfreunde kommen am Sonntag, 22. Juni, in Krumbach voll auf ihre Kosten. Denn dann macht um die Mittagszeit die Oldtimer-Rallye Vino Miglia in der Kammelstadt Station für eine Mittagspause. Die Oldtimer werden voraussichtlich um 12.45 Uhr über das alte Rathaus in die Innenstadt hineinfahren und in der Karl-Mantel-Straße parken.

67 Oldtimer fahren bis Südtirol in sechs Etappen

Die 67 Teilnehmenden fahren teils seltene Fahrzeuge. Ihre Baujahre reichen von 1929 bis 1992. Das älteste Fahrzeug, ein Sunbeam HP 20.9 Open Tourer aus dem Jahr 1929 ist mit Fahrer Thomas Löser und Beifahrer Achim Denecke aus Speyer besetzt. Mit der Startnummer 1 führen sie den sehenswerten Reigen der historischen Fahrzeuge an. Dazu gehören zum Beispiel ein uralter VW-Bus mit geteilter Frontscheibe und Oberlichtfenstern, wie auch schnittige Sportwagen von Mercedes über Porsche bis zum Triumph. Insgesamt acht Tage, vom 21. bis zum 28. Juni, geht es für die Teilnehmer vom Startort Maikammer an der Deutschen Weinstraße nach Meran in Südtirol. Die Vino Miglia zählt mit einer Strecke von über 1200 Kilometern zu den längsten Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrten in Europa. Veranstalter ist der Automobilclub Maikammer im ADAC. Die Tour führt in sechs Etappen durch die drei Länder Deutschland, Österreich und Italien sowie über diverse Alpenpässe.

Bereits seit 1997 findet diese Zuverlässigkeitsfahrt durch die schönsten Regionen in Mitteleuropa alle zwei Jahre statt. Mehr als 20 ehrenamtliche Helfer des Automobil-Clubs Maikammer, gelbe Engel des ADAC sowie amtierende Weinköniginnen begleiten die Teams und sorgen für das Wohl der Autos und ihrer Besatzungen.

Walter Gleich erzählt den Zuschauern etwas zu den Oldtimern in Krumbach

Nach Krumbach kommen die bestaunenswerten alten Fahrzeuge auf ihrer zweiten Etappe. Sie führt von Böblingen bis Starnberg. Durch das Verbreitungsgebiet unserer Zeitung kommen die Oldtimer von Ulm her durch Deisenhausen. Ihren Stopp in Krumbach wird Walter Gleich moderieren, der den Zuschauerinnen und Zuschauern interessante Details zu den teilnehmenden Fahrzeugen und deren Fahrern erzählen wird. Für Fotofreunde sind die alten, aber super-gepflegten Karossen sicherlich sehenswerte Fotomotive. Nach ihrer Station in Krumbach geht es um 13.45 Uhr weiter in Richtung Starnberg über Ursberg, Balzhausen und Aichen.

