Mann bestellt Wäschetrockner in Fake-Shop

Betrogen worden ist ein Mann, der einen Wäschetrockner im Internet bestellt hat. Wie die Polizei berichtet, zeigte ein 28-Jähriger am Dienstag einen Warenbetrug bei der Polizeiinspektion in Krumbach an. Wie sich herausstellte, bestellte er in einem sogenannten Fake-Shop, einem nicht existierenden Laden. Den Kaufpreis in Höhe von 875 Euro überwies er auf ein spanisches Bankkonto. Der Trockner wurde nicht geliefert. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Warenbetrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis