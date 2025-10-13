Auf der Jagd nach teurem Parfüm: Nürnberg-Ausflug zweier 18-Jähriger endet vor Gericht

Es hätte eigentlich eine Stadtbesichtigung werden sollen. Das behaupteten zwei 18-Jährige aus dem südlichen Landkreis. Stattdessen ging das Duo in Nürnberg auf Beutezug. Die Heranwachsenden stahlen in mehreren Geschäften teures Parfum und in einem Fall einen Luxuspullover. Die juristische Quittung beim Jugendrichter fiel erstaunlich mild aus. Die beiden Heranwachsenden wollten wohl etwas Abwechslung in die trüben Wintertage bringen. Jedenfalls machten sie im Februar dieses Jahres einen Ausflug nach Nürnberg. Angeblich um die Stadt zu besichtigen, wie sie in der Verhandlung bei Jugendrichter Johann-Peter Dischinger sagten. Bis auf einen Imbiss in einem Schnellrestaurant entwickelte sich der Sightseeing-Trip zur Diebestour. In drei Kaufhäusern beziehungsweise einer Drogeriefiliale machte das Duo lange Finger.

Nürnberg: 18-Jährige aus dem Kreis Günzburg stehlen Luxusparfum und Pullover

Insgesamt 13 Flaschen Parfum von Luxusmarken sackten die 18-Jährigen ein. In einem der Bekleidungshäuser suchte sich einer der beiden Angeklagten außerdem einen hochwertigen Pullover der Marke mit dem Krokodil aus, den er in der Umkleidekabine unter seiner Kleidung anzog. Die Ausflügler waren bei ihrem Beutezug gut vorbereitet, hatten sie doch einen Magneten dabei, mit dem die Diebstahlsicherungen des Pullovers und von den Edelparfums außer Funktion gesetzt wurden.

Der Beutezug endete abrupt, denn die Heranwachsenden wurden durch Videoüberwachung ertappt. Die Aufnahmen wurden während der Verhandlung gezeigt und bewiesen, dass die jungen Männer sich bei ihren Aktivitäten abgesprochen hätten, sagte Richter Dischinger. Beide Angeklagten gaben sich einsichtig: „Es tut mir leid“, sagte einer der Heranwachsenden. Als offensichtliches Geltungsbedürfnis stufte der Amtsgerichtsdirektor die Taten der Heranwachsenden ein: Es gebe durchaus günstigere Toilettenartikel und auch Bekleidungsstücke als hochpreisige Luxuspullover, die mit den finanziellen Mitteln der Angeklagten hätten bezahlt werden können.

Urteil in Günzburg: 18-Jährige müssen Geldauflage bezahlen

Das Urteil für die bisher straffreien 18-Jährigen fiel mit Verwarnungen ziemlich niedrig aus. Zusätzlich muss der Pulloverdieb 1.200 Euro Geldauflage ans Seniorenprogramm im Landkreis und der Komplize 800 Euro an die Stiftung Kulturlandschaft zahlen. Sollten die beiden noch einmal auffallen, warnte Richter Dischinger, könne ihnen Jugendarrest drohen.