Auto auf Supermarktparkplatz angefahren: Insgesamt 5000 Euro Sachschaden

In Krumbach ist am Montagvormittag ein Pkw angefahren worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Brühlstraße. Ein geparkter Pkw wurde am hinteren Heckbereich angefahren, als ein Autofahrer an einem auf dem Gelände stehenden Lkw vorbeifuhr und hierbei an der verengten Stelle die Abstände falsch einschätzte, heißt es. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher ließ den Geschädigten über den Einkaufsmarkt ausrufen, sodass ein gegenseitiger Personalienaustausch stattfinden konnte. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Supermarktparkplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brühlstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis