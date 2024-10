Schloss Seyfriedsberg: Warum ist das Gesundheitsresort gescheitert?

Nicht einmal einen Monat ist es her, als die russisch-orthodoxen Mönche des Klosters des Heiligen Hiob verkündet haben, auf den „Heiligen Berg“ in den Landkreis Günzburg zu ziehen, genauer gesagt: auf Schloss Seyfriedsberg. In dieser Woche wurde vor Ort bereits an mehreren Stellen auf dem Anwesen vermessen. Schließlich sollen eine neue orthodoxe Kapelle, ein eigener Friedhof und ein Klosterladen laut den Plänen der Geistlichen gebaut werden. Die deutsche Diözese der russisch-orthodoxen Kirche soll hier „ein einzigartiges Tagungs- und Veranstaltungszentrum“ bekommen. Ein Bauantrag für die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am und rund um das Schloss wurde nach Informationen unserer Redaktion bisher nicht eingereicht, er sei allerdings gerade in Vorbereitung.

