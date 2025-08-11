Platter Reifen löst Unfall in Ziemetshausen aus: Frau kracht in Traktoranhänger

Am Sonntagabend kam es gegen 19.20 Uhr auf der B300 zwischen Thannhausen und Ziemetshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer war laut Polizeibericht mit einem landwirtschaftlichen Gespann unterwegs, als an einem der beiden Anhänger ein Reifen platzte. Er konnte nicht weiterfahren und sicherte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab – inklusive Warnblinklicht und Warndreieck.

Die Feuerwehr Ziemetshausen ist mit 15 Einsatzkräften vor Ort

Eine 58-jährige Autofahrerin erkannte das Gespann laut Polizeibericht dennoch zu spät. Sie versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, prallte aber mit der rechten Seite ihres Autos frontal gegen den Anhänger. Die tief stehende Sonne könnte laut den Beamten mitursächlich sein, dass die 58-Jährige das Gespann zu spät erkannte. Die Frau verletzte sich leicht und wurde in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 5500 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Ziemetshausen war mit 15 Einsatzkräften an der Unfallstelle vor Ort. (AZ)