Mehr Kinder mit Bedarf, aber weniger Plätze in Förderzentren

Die Dominikus-Schule in Ursberg hebt auf ihrem Internetauftritt das Gefühl der Zusammengehörigkeit hervor. „Miteinander leben – voneinander lernen“ steht hier in roter Schrift. Die Schule zählt zu drei Fördereinrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW). Hier lernen Kinder, die in ihrer geistigen Entwicklung gefördert werden müssen. Und das in ihrem eigenen Tempo, angepasst an ihre Bedürfnisse. Doch im kommenden Schuljahr wird die Dominikus-Schule nicht alle Kinder mit einem Förderbedarf aufnehmen können. Bereits heute führt sie eine Warteliste, obwohl die Anmeldephase noch bis in den Sommer läuft. Dabei ist das Förderzentrum in Ursberg nicht die einzige Einrichtung in der Region, die für das kommende Schuljahr Kinder abweisen muss.

