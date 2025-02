Poetry for Two: Slam Show im Stückwerk

Zwei der erfolgreichsten Poetry-Slammer der Region treten am Samstag, 15. Februar, im Stückwerk in Krumbach erstmals zusammen in einer Duo-Show auf. Jana Laupheimer und Ivica Mijajlovic werden in Krumbachs soziokulturellem Zentrum die Vielseitigkeit dieser Kunstform unter Beweis stellen. Zuletzt hat Jana Laupheimer sowohl beim Slam bei der Langen Nacht der Demokratie als auch beim Heritage Slam den zweiten Platz belegt. Die Senkrechtstarterin der regionalen Poetry-Slam-Szene überzeugt durch ihre stets kritischen, oft humorvollen, aber immer unterhaltsamen Texte. Das Themenspektrum reicht von ihrem Vorleben als Sissi über Themen wie Liebe bis hin zu Berufsalltag und Gesellschaftskritik.

Mit mittlerweile über 100 gewonnenen Poetry Slums ist auch Ivica Mijajlovic sehr erfolgreich. Der zweifache Vorarlberger Landesmeister ist Gründer des Allgäu Slam e.V. Satirisch und humorvoll beschäftigt er sich in seinen Texten mit den gesellschaftlichen Themen unserer Zeit, aber auch mit persönlichen Themen. Mal Lyrik, mal Prosa – aber stets gehaltvoll und kritisch. Das Duo will den Slam-Abend im Stückwerk nutzen, um zu experimentieren. Neben der einen oder anderen Überraschung für das Publikum stehen Texte und Inhalte auf dem Programm, die es auf regulären Poetry Slam Bühnen sonst nicht zu hören gibt

Abgerundet wird der Abend durch den Singer-Songwriter Raphael Schröter aus Kempten, der mit seiner Gitarre akustische Akzente setzt. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erwünscht. (AZ)