Polizei beschlagnahmt Cannabis und Waffen bei jungem Mann aus Waltenhausen

Waltenhausen

Nach Einsatz in Waltenhausen: Was passiert eigentlich mit beschlagnahmtem Cannabis?

Die Polizei findet bei einem Mann mehr Cannabispflanzen in seinem Gewächshaus als erlaubt. Zwar gibt es keine „polizeilichen Gärtner“, doch das Asservat fordert besondere Zuwendung.
Von Annegret Döring
    Zwölf Cannabis-Pflanzen fand die Polizei in Waltenhausen in einem Gewächshaus eines jungen Mannes am Sonntag.
    Zwölf Cannabis-Pflanzen fand die Polizei in Waltenhausen in einem Gewächshaus eines jungen Mannes am Sonntag. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Als die Polizei am Bartholomämarkt am Sonntag zu einem Einsatz bei einem Supermarkt im Krumbacher Norden erschien, konnte man in einem der Polizeifahrzeuge auch einen ganzen Arm voll Cannabispflanzen sehen. Offenbar hatten die Beamten zuvor einen Einsatz gehabt, bei dem diese beschlagnahmt wurden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mitteilte, waren die Pflanzen einem jungen Mann in Waltenhausen abgenommen worden.

