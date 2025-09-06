Nach Einsatz in Waltenhausen: Was passiert eigentlich mit beschlagnahmtem Cannabis?

Als die Polizei am Bartholomämarkt am Sonntag zu einem Einsatz bei einem Supermarkt im Krumbacher Norden erschien, konnte man in einem der Polizeifahrzeuge auch einen ganzen Arm voll Cannabispflanzen sehen. Offenbar hatten die Beamten zuvor einen Einsatz gehabt, bei dem diese beschlagnahmt wurden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mitteilte, waren die Pflanzen einem jungen Mann in Waltenhausen abgenommen worden.

Annegret Döring

86381 Krumbach

Cannabis