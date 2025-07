Polizei sucht Unfallgeschädigten

Einen Unfallgeschädigten sucht die Krumbacher Polizei. Am Montag um 18.30 Uhr wollte eine 39-Jährige auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße, in Thannhausen ihre Einkäufe in ihrem Pkw verstauen. Dabei machte sich der Einkaufswagen selbstständig und stieß gegen das Heck eines dort geparkten, schwarzen Opel. Dieser wurde auch beschädigt. Die 39-Jährige wollte am Opel einen Hinweiszettel hinterlassen und ging zu diesem Zweck kurz in den Verbrauchermarkt. Als sie zurückkehrte, war der beschädigte Wagen aber bereits weg. Der Fahrer des schwarzen Opels oder Zeugen wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282 905-111, melden. (AZ)

