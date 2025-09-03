Polizei entdeckt Cannabispflanzen in Waltenhausen

Am Sonntagnachmittag wurde ein junger Autofahrer von der Polizei angehalten. Bei ihm stellten die Beamten dann im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten fest. Als der Mann nach der Verkehrskontrolle zu Hause abgesetzt wurde, bemerkten die Polizisten in einem Gewächshaus im Garten des Anwesens mehrere Cannabispflanzen. Die daraufhin richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zur Auffindung von insgesamt zwölf Cannabispflanzen, zudem bereits getrocknetes Cannabis im unteren dreistelligen Grammbereich. Weiterhin konnten beim Beschuldigten eine Softair-Waffe, eine Schreckschusspistole und mehrere Butterflymesser, welche unter das Verbot des Waffengesetzes fallen, aufgefunden werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. Zuständig ist die Kripo Memmingen. (AZ)

