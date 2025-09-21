Polizei in Ursberg stoppt 32-Jährigen: Drogenverdacht führt zu Fahrverbot und Bluttest

Am Freitag vergangenen Freitag haben Beamte der Polizeiinspektion Krumbach gegen 6.55 Uhr einen 32-jähriger Fahrzeugführer in der Oberrohrer Straße in Ursberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnten die Polizeibeamten laut Polizeibericht drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Der Fahrzeugführer räumte ein, kürzlich Cannabisprodukte konsumiert zu haben. Aufgrunddessen ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an und untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt. Bestätigt sich der Verdacht, erhält der 32-Jährige eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, welche mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und einem Fahrverbot von mindestens einem Monat geahndet wird. (AZ)

