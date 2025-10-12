Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Thannhausen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Beamte der Polizeiinspektion Krumbach gegen 2 Uhr einen betrunkenen Autofahrer in der Schreieggstraße in Thannhausen kontrolliert. Der 42-jährige, ortsfremde Fahrzeugführer befand sich auf der Durchreise in seinen Heimatort im Allgäu und zeigte sich deutlich alkoholisiert im Rahmen der Kontrolle, so die Polizei. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung erwarten ihn mindestens ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld, heißt es im Polizeibericht. (AZ)
Thannhausen
