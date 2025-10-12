Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Thannhausen

Thannhausen

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Thannhausen

Nicht mehr heimfahren durfte ein Mann ins Allgäu. Die Polizei stoppte ihn in Thannhausen, weil er offenbar stark angetrunken war.
    • |
    • |
    • |
    Zum Alkoholtest wurde ein 42-jähriger Autofahrer in Thannhausen gebeten.
    Zum Alkoholtest wurde ein 42-jähriger Autofahrer in Thannhausen gebeten. Foto: Bernhard Weizenegger

    In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Beamte der Polizeiinspektion Krumbach gegen 2 Uhr einen betrunkenen Autofahrer in der Schreieggstraße in Thannhausen kontrolliert. Der 42-jährige, ortsfremde Fahrzeugführer befand sich auf der Durchreise in seinen Heimatort im Allgäu und zeigte sich deutlich alkoholisiert im Rahmen der Kontrolle, so die Polizei. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung erwarten ihn mindestens ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden