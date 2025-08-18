Icon Menü
Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Krumbach: Verkehrszeichen drückt geparkten Golf ein

Krumbach

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Krumbach: Verkehrszeichen drückt geparkten Golf ein

In Krumbach hat ein unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin einen geparkten VW-Golf beschädigt und sich anschließend entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
    •
    •
    •
    Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    In der Zeit von Samstag auf Sonntag hat ein bisher Unbekannter oder Unbekannte einen in Krumbach geparkten VW-Golf beschädigt. Laut Polizeibericht parkte eine 22-Jährige ihren weißen Golf in der Theodor-Einsle-Straße am Samstag ab 20 Uhr. Als sie am Sonntagmorgen um 9 Uhr zurückkehrte, fand sie diesen mit einem Schaden von rund 3000 Euro vor, aber keinen Hinweis von der Fahrerin oder dem Fahrer.

    Er oder sie war offenbar gegen ein Verkehrszeichen gefahren, das daraufhin gegen das Auto der 22-Jährigen gedrückt wurde. Vor Ort sicherten die Beamten ein Fahrzeugteil, das auf einen VW Golf 4 als mögliches Unfallfahrzeug hinweist.

    Die Polizei sucht Zeugen zur Fahrerflucht in Krumbach

    Die Polizei Krumbach bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 08282/905111 zu melden. (AZ)

