Regenrinne im Birkenweg in Ziemetshausen beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

In Ziemetshausen ist eine Regenrinne im Birkenweg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen dem 28. August und dem 15. September. Die Beamten gehen weiter aufgrund der Spuren davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, etwa einen Lkw, handelt. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, sich unter 08282/9050 zu melden. (AZ)
Ziemetshausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden