Polizei sucht Zeugen: Regenrinne im Birkenweg Ziemetshausen beschädigt

Ziemetshausen

Regenrinne im Birkenweg in Ziemetshausen beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrzeug, das eine Regenrinne in Ziemetshausen beschädigt haben soll. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizeiinspektion Krumbach ermittelt wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.
    Die Polizeiinspektion Krumbach ermittelt wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    In Ziemetshausen ist eine Regenrinne im Birkenweg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen dem 28. August und dem 15. September. Die Beamten gehen weiter aufgrund der Spuren davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, etwa einen Lkw, handelt. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, sich unter 08282/9050 zu melden. (AZ)

