Polizei unterbindet Spritztour eines 18-Jährigen

In den Abendstunden des Freitags ist Beamten der Polizeiinspektion Krumbach in der Burgauer Straße ein Verkehrsteilnehmer mit auffälliger Fahrweise aufgefallen. Des Weiteren waren die Kennzeichen seines hochmotorisierten Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß angebracht. Den 18-jährigen Fahranfänger erwartet laut Polizeibericht nun ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Verfehlungen. Die zuständige Führerscheinstelle wird aufgrund der Fahrweise ebenfalls mit einbezogen. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spritztour Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis