Polizei zieht in Krumbach auffälligen Fahranfänger aus dem Verkehr

Krumbach

Polizei unterbindet Spritztour eines 18-Jährigen

Der junge Autofahrer hat sich in Krumbach mit seinem Fahrzeug so auffällig benommen, dass die Polizei einschreiten musste.
    Einen jungen, auffälligen Autofahrer stoppte die Polizei in Krumbach.
    Einen jungen, auffälligen Autofahrer stoppte die Polizei in Krumbach. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    In den Abendstunden des Freitags ist Beamten der Polizeiinspektion Krumbach in der Burgauer Straße ein Verkehrsteilnehmer mit auffälliger Fahrweise aufgefallen. Des Weiteren waren die Kennzeichen seines hochmotorisierten Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß angebracht. Den 18-jährigen Fahranfänger erwartet laut Polizeibericht nun ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Verfehlungen. Die zuständige Führerscheinstelle wird aufgrund der Fahrweise ebenfalls mit einbezogen. (AZ)

