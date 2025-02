Fährt man von Westen, also von Krumbach her, abends nach Thannhausen, fällt auf, dass der Postbräu-Schriftzug auf dem Eichberg noch gelb über der Stadt leuchtet. Gebraut wird dort aber bereits seit dem Jahresende 2024 nicht mehr. Was hat es mit der Beleuchtung auf sich? Gibt es vielleicht doch schon eine weitere Nutzung des Firmengeländes? Dieser Frage sind wir nachgegangen.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stilllegung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis