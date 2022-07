Premach

vor 32 Min.

Aquarien sind Mario Hamanns Leidenschaft

Plus Der 58-jährige Mario Hamann aus Premach hat in und um sein Haus eine beeindruckende Aquariensammlung aufgebaut. Er denkt auch an die Nachhaltigkeit.

Von Manuela Rapp

Mario Hamann mag Aquarien. Zweifelsohne. Bei acht Stück mit insgesamt knapp 2000 Litern Wasser kann man durchaus von einer Passion sprechen. Sie stehen nicht nur drinnen im Haus - er hat auch draußen welche. Dabei interessieren den 58-Jährigen nicht so sehr die Fische, die schon auch, aber es sind vor allem die Pflanzen und deren Vermehrung. "Aquaristik hat etwas mit Erleben zu tun", findet er. "Man muss eine halbe Stunde oder so davor sitzen und immer wieder etwas Neues sehen." Sein Fokus liegt dabei auf naturnaher Haltung und Nachhaltigkeit.

