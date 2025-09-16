Neue Ampel soll Billenhauser Schulkinder schützen

Rechtzeitig zum Schulstart können Kinder in Billenhausen nun die viel befahrene Staatsstraße sicher überqueren. Am Montag nahmen Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, Polizei und dem staatlichen Bauamt die neue Ampel offiziell in Augenschein. „Die Schulwegsicherheit wird dadurch tatsächlich genau rechtzeitig verbessert“, freute sich Bürgermeister Hubert Fischer bei der Begutachtung der neuen Ampel.

Pünktlich zum Schulstart wird die Schulwegsicherheit verbessert

Die Staatsstraße 2024 gilt als Problemstelle für Fußgängerinnen und Fußgänger, insbesondere für Schulkinder. Im Auftrag des staatlichen Bauamts Krumbach entstand hier in den vergangenen Wochen eine moderne Lichtsignalanlage. Sie ersetzt die bisherige Fußgängerfurt, die den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern keine ausreichende Sicherheit geboten habe.

Um zu entscheiden, wo die Ampel aufgestellt wird, seien ausführliche Untersuchungen durchgeführt worden: Welche Wege und Straßen werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern viel benutzt? Und wo wird die Straße überquert? Die örtliche Unfallkommission hatte bei mehreren Ortsbesichtigungen den Handlungsbedarf bestätigt.

Icon vergrößern Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, Polizei und dem staatlichen Bauamt weihen die neue Ampel in Billenhausen am Montag ein. Foto: Staatliches Bauamt Krumbach Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, Polizei und dem staatlichen Bauamt weihen die neue Ampel in Billenhausen am Montag ein. Foto: Staatliches Bauamt Krumbach

Von der neuen Anlage würden besonders zwei wichtige Verbindungen profitieren: zum einen der Schulweg zwischen den gegenüberliegenden Bushaltestellen, zum anderen der Weg zwischen Kindergarten und dem örtlichen Spielplatz. Sowohl Schulkinder als auch Familien mit kleinen Kindern könnten die stark frequentierte Ortsdurchfahrt nun gefahrlos passieren. Die Investition kommt zur rechten Zeit: Mit dem neuen Schuljahr steigt wieder der Verkehr auf der Staatsstraße, während gleichzeitig mehr Kinder den Weg zur Schule antreten. (AZ)