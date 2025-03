Windpark-Gegner entzünden Mahnfeuer in Vesperbild

Eine abgeholzte Schneise im Wald, Windräder und davor ein Feuer, aufgebaut aus gefällten Baumstämmen: Mit diesem eindrücklichen Bild wirbt eine Gruppe von Bürgern aus dem Zusamtal für eine Protestaktion, die am kommenden Samstag, 15. März, in Maria Vesperbild geplant ist.

Das Mahnfeuer gegen Windkraft, so der Titel der Veranstaltung, habe das Ziel, „Windvorranggebiete eines auswärtigen Grundeigentümers zu verhindern, mit deren Hilfe ein Investor derzeit 25 Windräder mit 266 Meter Höhe in der Gemeinde Aichen und im Markt Ziemetshausen mitsamt dem bekannten Wallfahrtsort Maria Vesperbild errichten will“, wie es in einer Pressemitteilung dazu heißt. Wie berichtet war zunächst von 37 möglichen Windrädern die Rede gewesen, inzwischen hatte der Investor seine Anfrage auf maximal 24 Anlagen reduziert. „Beide Kommunen erzeugen bereits jetzt weit mehr Strom als den Bedarf aus erneuerbaren Quellen und müssen sich nicht wegen der Profitgier einer Baden-Württemberger Familienstiftung ihre Heimat zerstören lassen“, schreiben die Veranstalter, deren Sprecher Peter Aigster ist, in ihrer Pressemitteilung weiter. „Wir wollen mit einer Art Scheibenfeuer unser Missfallen gegenüber der Planung ausdrücken“, so Aigster im Gespräch mit unserer Redaktion.

Eingeladen zu der Protestaktion seien alle Bürger der Gemeinde Aichen und Ziemetshausen sowie alle Interessierten. Zunächst wolle man um 18 Uhr in der Mariengrotte des Wallfahrtsortes eine Andacht mit Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger feiern. Anschließend soll ein Fackelzug und die Entzündung des Mahnfeuers erfolgen. „Das Feuer wird in der Nähe des Parkplatzes entzündet, der Zug geht also etwa 500 Meter weit“, so Aigster. Ab 19 Uhr soll es dann vor Ort Informationen durch die Bürgermeister von Aichen, Kling, und Ziemetshausen, Ralf Wetzel, geben. Auch Landrat Hans Reichhart folge der Einladung der Initiatoren, bestätigte Aigster. (rjk)