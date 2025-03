Mahnfeuer gegen Windkraft: 400 Menschen nehmen an Fackelzug in Vesperbild teil

Mit einer Andacht in der Mariengrotte, einem Fackelzug und einem Mahnfeuer, das in Sichtweite von Maria Vesperbild entzündet wurde, haben Anwohnerinnen und Anwohner aus Aichen und Ziemetshausen am Samstagabend gegen den geplanten Windpark in der Umgebung des Wallfahrtsortes protestiert. Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger hatte sich in seiner Ansprache in der Grotte deutlich gegen das Vorhaben positioniert, bei dem nach dem aktuellen Antrag bis zu 25 Windräder gebaut werden sollen.

Menzinger sprach von einer Kathedrale der Natur, die dieser Ort für ihn darstelle. „Dieser Wald hier ist keine bloße Ansammlung von Bäumen, es ist ein spiritueller Ort.“ Zwar stehe die katholische Kirche dafür, sich zum Erhalt der Schöpfung auch damit zu beschäftigten, wo und wie erneuerbare Energien eingesetzt werden können. Dies hier sei aber nicht der Ort dafür. „Wir wollen an unserem Wallfahrtsort unsere Ruhe haben vor Windrädern, die diesen Ort in seiner liebenswerten Art verändern würden.“ Menzingers Forderung: In einem Radius von fünf Kilometern um den Wallfahrtsort sollen keine Windräder gebaut werden dürfen.

Icon Vergrößern Mit Fackeln zogen etwa 400 Menschen von der Mariengrotte zum nahe dem Parkplatz errichteten Scheiterhaufen. Foto: Rebekka Jakob Icon Schließen Schließen Mit Fackeln zogen etwa 400 Menschen von der Mariengrotte zum nahe dem Parkplatz errichteten Scheiterhaufen. Foto: Rebekka Jakob

Die Organisatoren des Protestes, Anwohner aus den Ziemetshauser Ortsteilen Hinterschellenbach und Vorderschellenbach, wollen sogar noch weitergehen: Auf großen Aufstellern, die bereits seit Tagen in der Umgebung zu sehen waren, fordern sie einen Umkreis von zehn Kilometern um den Wallfahrtsort, der von Windrädern frei bleiben soll. Ihr Protest hat viele Menschen mobilisiert. Geschätzte 400 Menschen zogen nach der Andacht teilweise mit Fackeln aus dem zuvor vom Wallfahrtsdirektor gesegneten Feuer auf die Wiese gegenüber dem Parkplatz des Wallfahrtsortes, um dort gemeinschaftlich den errichteten Scheiterhaufen zu entzünden, in dessen Mitte ein aus Holz gebautes Windrad steckte.

Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel betonte in seiner Ansprache am Feuerplatz, dass seine Gemeinde und der ebenfalls betroffene Nachbarort Aichen bereits jetzt so viel Strom aus erneuerbaren Energien, speziell durch Fotovoltaik, erzeugen, dass nicht nur der Bedarf vor Ort gedeckt werden könne, sondern sogar ins bayerische, deutsche und europäische Stromnetz exportiert werden kann. Wetzel forderte Schutzstatus für den Wallfahrtsort im Windkraftkonzept des Regionalplans Donau-Iller. „Es irritiert mich persönlich, dass innerhalb des Regionalverbands Donau-Iller alle Wallfahrtsorte auf der Baden-Württemberger Seite geschützt werden - aber Maria Vesperbild als zweitgrößter Wallfahrtsort in Süddeutschland nach Altötting mit rund 450.000 Besuchern jedes Jahr nicht.“

Protest in Maria Vesperbild: Anwohner und Bürgermeister fordern Schutz vor Windrädern

Sein Amtskollege Alois Kling sagte vor den versammelten Besucherinnen und Besuchern, dass er durchaus Platz für ein Windrad in der Umgebung sehe. „Aber schon sechs oder sieben sind zu viele.“ Für die Organisatoren des Protests wäre auch das eine Windrad schon zu viel. „Wir sehen das nicht ein. Das hier ist ein Wallfahrtsort und kein Industriepark für Energieerzeugung“, sagte Peter Aigster.

Landrat Hans Reichhart, der sich zuvor bereits gegen das Windpark-Projekt positioniert hatte, dankte für das „starke Zeichen“, das an diesem Abend in Maria Vesperbild gesetzt worden sei. „Wir hätten uns alle gewünscht, dass wir heute Abend nicht hier sein müssen.“ Zwar müsse klar sein, dass es im Landkreis Günzburg nicht ohne Vorrangflächen für die Windkraft gehen könne. Reichhart versprach jedoch, sich dafür einzusetzen, dass die Umgebung des Wallfahrtsorts den nötigen Schutz bekomme. Dazu sei im Regionalverband die Unterstützung der Nachbarn aus den Landkreisen Neu-Ulm, Unterallgäu und Memmingen sowie den Kreisen auf Baden-Württemberger Seite notwendig. „Wir kämpfen schon lange dafür“, so Reichhart. Aktuell könne kein Windrad hier gebaut werden. „Und wir hoffen und arbeiten daran, dass das auch so bleibt.“