Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Prozess um Brandstiftung in Ursberg: Versuchte ein DRW-Bewohner, vier Menschen zu töten?

Ursberg

Prozess um Brandstiftung: Versuchte ein DRW-Bewohner, vier Menschen zu töten?

Ein brennender Wäschekorb hätte Leben kosten können. Nun muss sich ein 30-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. War es versuchter Mord? Sein Verteidiger zweifelt.
Von Mira Herold-Baer
    • |
    • |
    • |
    Der Rauch in der Ursberger Wohngruppe am 25. November war so giftig, dass die Feuerwehr den Flur nur mit Atemschutzmasken betreten konnte.
    Der Rauch in der Ursberger Wohngruppe am 25. November war so giftig, dass die Feuerwehr den Flur nur mit Atemschutzmasken betreten konnte. Foto: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild)

    Sobald der 30-Jährige auf dem Anklagestuhl sitzt, schaut er nach seinem Vater im Zuhörerbereich. Als er ihn entdeckt, winkt der Angeklagte mit dem runden Gesicht und den dicken Brillengläsern energisch. „Hallo, Papa!“ Der Vater winkt kurz zurück und legt den Zeigefinger an seine Lippen. Sein Sohn soll sich auf den Vorsitzenden Richter Bernhard Lang konzentrieren. Denn ab diesem Freitag wird das Landgericht Memmingen entscheiden, wie sein weiteres Leben verlaufen wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden