Prozess um Brandstiftung: Versuchte ein DRW-Bewohner, vier Menschen zu töten?

Sobald der 30-Jährige auf dem Anklagestuhl sitzt, schaut er nach seinem Vater im Zuhörerbereich. Als er ihn entdeckt, winkt der Angeklagte mit dem runden Gesicht und den dicken Brillengläsern energisch. „Hallo, Papa!“ Der Vater winkt kurz zurück und legt den Zeigefinger an seine Lippen. Sein Sohn soll sich auf den Vorsitzenden Richter Bernhard Lang konzentrieren. Denn ab diesem Freitag wird das Landgericht Memmingen entscheiden, wie sein weiteres Leben verlaufen wird.

Mira Herold-Baer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86513 Ursberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brandstiftung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis