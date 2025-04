Wie sicher Radfahrer im Landkreis Günzburg unterwegs sind

Rita Mayer wohnt im Krumbacher Stadtteil Attenhausen mit rund 400 Einwohnern. Den Ort, egal in welche Richtung, können die Einwohner nicht sicher mit dem Fahrrad verlassen. „Eine Teilstrecke von Krumbach nach Attenhausen wurde vor Jahren gebaut, der Weg endet in der Mitte und mündet dann in einen geschotterten Waldweg, weshalb ihn viele nicht weiter nutzen und auf der Straße bleiben, auf der es schon mehrere schwere Verkehrsunfälle gegeben hat. In allen anderen Richtungen müssen die gefährlichen, schmalen, über Bergkuppen verlaufenden Ortsverbindungsstraßen genutzt werden.“ Eine sichere Anbindung an den Kammeltal- und Mindeltalradweg sei auch nicht vorhanden. „Leider wurde das Haseltal (Edenhausen, Attenhausen, Edelstetten) beim fahrradfreundlichen Landkreis nicht berücksichtigt“, kritisiert Mayer.

