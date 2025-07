Radfahrer und E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß in Krumbach leicht verletzt

Am Donnerstagabend kam es gegen 18.45 Uhr in der St.-Michael-Straße in Krumbach zu einem Zusammenstoß: Ein 31-jähriger Radfahrer war laut Polizeibericht auf dem Radweg entlang des Krumbachs unterwegs, als ein 17-Jähriger mit seinem E-Scooter von der St.-Michael-Straße nach links auf den Radweg einbiegen wollte.

E-Scooter-Fahrer übersieht den Radfahrer entlang des Krumbachs

Dabei übersah der Jugendliche den herannahenden Radfahrer – es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten stürzten und begaben sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 500 Euro geschätzt. (AZ)