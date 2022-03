Radsport

vor 47 Min.

Cape Epic: Das Podium ist drin für Mountainbiker Georg Egger

Plus Georg Egger glänzt bei der "Tour de France der Mountainbiker" trotz einer Schrecksekunde. Wie die ersten drei Etappen für den Profi aus Obergessertshausen laufen.

Von Armin Küstenbrück

Ein erfolgreicher Start in das wohl bekannteste Mountainbike-Etappenrennen der Welt, die Absa Cape Epic in Südafrika, ist Georg Egger aus Obergessertshausen gelungen. Während im heimischen Wald seine übliche Konkurrenz um Bundesliga-Punkte kämpfte, belegten Egger und sein Teamkollege Lukas Baum beim Prolog dieser „Tour de France der Mountainbiker“ in der Nähe von Kapstadt überraschend den zweiten Platz und sorgten so für Aufmerksamkeit bei der internationalen Konkurrenz.

