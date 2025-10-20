Bank-Azubis spenden 9900 Euro aus Gewinnsparen an regionale Organisationen

Unter dem Motto „Unsere Heimat, unsere Verantwortung – Gemeinsam für Mensch, Tier und Natur“ feierten die Auszubildenden der Raiffeisenbank Schwaben Mitte den erfolgreichen Abschluss ihres diesjährigen Azubiprojekts in der Hauptgeschäftsstelle Krumbach. Gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Bayern haben die Nachwuchsbankerinnen und -banker aus dem zweiten und dritten Lehrjahr im Zeitraum von März bis September 2025 erfolgreich 3000 neue Gewinnsparlose an Kunden vermittelt. Durch den Verkauf der Lose entstand ein Erlös von 9171 Euro, den die Bank-Vorstände auf 9900 Euro aufrundeten. Die Summe wurde an drei gemeinnützige Einrichtungen aus der Region gespendet: die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen, den Tierschutzverein Weißenhorn und das Dominikus-Ringeisen-Werk.

25 Cent eines Gewinnsparloses werden für gemeinnützige Zwecke gespendet

Gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Bayern bietet die Raiffeisenbank Schwaben Mitte Gewinnsparlose an. Vom Loseinsatz werden 25 Cent an Vereine in unserer Region gespendet. Die Auszubildenden haben sich für das Thema „Menschen, Tiere und Natur“ entschieden als Spendenempfänger. Das Highlight des Abends war die Präsentation des gesamten Projekts, die mit der Vorführung von Videobeiträgen der Spendenempfänger endete – diese entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Auszubildenden.

So werden die Spenden verwendet

Zum Abschluss berichteten die Vertreter der Spendenempfänger auf der Bühne, wie sie das Geld verwenden möchten. Geistlicher Direktor Martin Riß vom Dominikus-Ringeisen-Werk freut sich, die Spenden für Therapiestunden mit Tieren einzusetzen. Vertreter Morbach von der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen möchte Insektenhotels aufstellen. Ute und Silke Prestele vom Tierschutzverein Weißenhorn planen, mit den Spenden die Unterkunft für Hunde zu renovieren, welche sich weniger mit anderen Tieren vertragen. (AZ)