Reitsport

vor 54 Min.

Der PSV Bleichen bietet anspruchsvolle Springprüfungen mit Dorffest-Charakter

Plus Thomas Ruf ist dankbar, dass er bereits im Vorfeld des Springturniers beim PSV Bleichen am 6./7. Mai 2023 auf viele helfende Hände zählen kann. Was geplant ist.

Von Jan Kubica

Noch ehe das erste Pferd ein Hindernis überwunden hat, richtet Thomas Ruf schon einen Dank an alle helfenden Hände. „Ohne die Unterstützung aus dem Freundeskreis oder von Menschen aus dem Dorf wäre das gar nicht möglich“, sagt der Besitzer des Reitstalls Ruf in Unterbleichen, auf dessen Anlage am Wochenende 6./7. Mai 2023 ein Springturnier mit insgesamt zwölf Wertungsprüfungen stattfinden wird.

Für die Springreiter in der Region markiert die Veranstaltung den Start in die Freiluft-Saison, nachdem zwei Wochen zuvor beim Frühjahrsturnier in Günzburg lediglich Dressurprüfungen ausgeschrieben gewesen waren.

