Ritter, Geschichten und Waffeln im Krumbacher Stadtgarten

Am kommenden Wochenende endet die beliebte Veranstaltungsreihe „Sommer im Stadtgarten“ in Krumbach mit zwei abwechslungsreichen Nachmittagen im Grünen. Passend dazu kündigt sich sommerliches Wetter an, das ideale Bedingungen für entspannte Stunden im Stadtgarten verspricht.

Krumbach erwartet ein erlebnisreiches Wochenende mit „Ritter im Stadtgarten“ und buntem Familienfest

Den Auftakt macht am Samstag, 9. August, von 14 bis 17 Uhr die Veranstaltung „Ritter im Stadtgarten“. In Kooperation mit der Gruppe Armati Equites verwandelt sich der Stadtgarten in eine mittelalterlich inspirierte Erlebniswelt. Besucherinnen und Besucher können sich auf Einblicke in das Leben vergangener Zeiten freuen – mit mittelalterlichen Tänzen, einer Vorführung mit Kiri und einem kurzen Schaukampf.

Am Sonntag, 10. August, ebenfalls von 14 bis 17 Uhr, folgt der generationenverbindende Aktionstag „Bunte Vielfalt für Jung und Alt“. Das Quartiersmanagement Krumbach, die Jugendpflege sowie Geschichtenerzählerin Tine Mehls laden zu einem kreativen Bastel- und Spielenachmittag ein: Gemeinsam werden Fingerpuppen gestaltet, verschiedene Spielstationen und gemütliche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen und Begegnen ein. Für das leibliche Wohl sorgt der Club Rotaract Krumbach-Weißenhorn mit frisch gebackenen Waffeln.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Die Stadt Krumbach freut sich auf ein buntes, lebendiges Abschlusswochenende im Stadtgarten – mit Geschichten, Bewegung, Kreativität und Genuss für alle Generationen. (AZ)