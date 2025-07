Rock, Rhythmus und Sommerfeeling auf dem Krumbacher Marktplatz mit „No Fridge“

Viele hundert Besucher fanden sich am Samstagabend auf dem Krumbacher Marktplatz ein, um die Rock-Band „No Fridge“ aus dem Raum Stuttgart zu hören. Die Band ist für ihre gitarrenlastige Rockmusik bekannt. Stimmgewaltig und leidenschaftlich präsentierten sie ihr Repertoire beim zweiten Open-Air-Konzert der diesjährigen Live-am-Marktplatz-Reihe. Mit bekannten Titeln wie „Dead or Alive“, „Sex on Fire“ oder „Rebel Yell“ begeisterte die Band das Publikum. Viele ließen sich zum Tanzen, Mitsingen und Mitklatschen animieren. Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Ältere Gäste, junge Besucher und auch Kinder hatten sichtlich ihren Spaß.

Krumbach feiert mit „No Fridge“: Rockmusik und gute Stimmung beim Open-Air-Konzert

Es ist die Unverbindlichkeit des Festes, die den besonderen Reiz ausmacht: Jeder kann kommen, wann er möchte, und ebenso gehen. Man kann etwas trinken oder essen – muss aber nicht. Diese Leichtigkeit des Seins macht das Format so außergewöhnlich. Das sommerliche Wetter passte perfekt zum Event. Viele Gäste nutzten den Abend, um sich mit Freunden zu treffen, leckere Cocktails oder andere Getränke zu genießen – und einfach eine gute Zeit zu haben.

Dass eine Krumbacher Band beim Live-am-Marktplatz-Revival dabei ist, ist dem Organisationsteam besonders wichtig. Am 19. Juli gehört die Bühne dann den Lokalmatadoren: Mayday ist seit Jahren fester Bestandteil der Reihe und genießt Kultstatus. Thomas Hafner (Schlagzeug), Helmuth und Wolfgang Schiersner (Keyboards, Gitarre, Gesang) sowie Ludwig Weiß (Bass) interpretieren melodiöse Rockklassiker der 80er- und 90er-Jahre – von Genesis, Van Halen und Kiss bis hin zu aktuellen Chart-Hits.

Heiße Gitarrenriffs, tanzende Besucher und eine laue Sommernacht: Die Band „No Fridge" brachte am Samstagabend bei Live am Marktplatz die Stimmung zum Kochen.