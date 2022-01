Roggenburger Wald

06:30 Uhr

Roggenburger Wald: "In Sturmes Nacht sank des Waldes Pracht"

Plus Zwei Steindenkmäler erinnern noch heute an den katastrophalen Orkan vor 100 Jahren, in deren Folge mitten im Roggenburger Wald zwei Dampfsägewerke gebaut wurden. Welche Konsequenzen dieser Sturm für den Wald hat.

Von Hans Bosch

„In Sturmes Nacht sank des Waldes Pracht. Willst Du den Wald bestimmt vernichten, so pflanze nichts als reine Fichten.“ Dieser Spruch des Oberrieder Rottmeisters Andreas Kaiser ist seit 100 Jahren auf einem großformatigen Steindenkmal im Roggenburger Wald südlich der Staatsstraße Breitenthal – Rennertshofen zu lesen. Es erinnert an einen gewaltigen Orkan in der Nacht zum 12. Januar 1920. Innerhalb weniger Stunden wurden über 150.000 Festmeter großteils alter Fichtenbestände gefällt. Rund 400 Männer und 100 Frauen aus allen Dörfern rund um den Forst waren zwei Jahre lang mit der Aufarbeitung beschäftigt. Voll im Betrieb arbeiteten zwei Dampfsägewerke, die eigens dafür direkt im Wald gebaut worden waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen