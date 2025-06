Von der Bruchbude zum Vorzeigeprojekt: Das Türmchenhaus in Krumbach

Dort, wo früher Hunderte Tauben nisteten und der Putz von der Fassade blätterte, steht heute wieder ein strahlendes Stück Krumbacher Stadtgeschichte – das Türmchenhaus in der Karl-Mantel-Straße 71. Am Samstag, 28. Juni, ist es im Rahmen der Architektouren 2025 für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Zwei Führungen (11 und 14.30 Uhr) geben Einblick in ein außergewöhnliches und preisgekröntes Projekt, das mehr ist als bloße Sanierung: Es ist ein gelebtes Bekenntnis zu Baukultur, Nachhaltigkeit – und zur Liebe zur eigenen Stadt.

