Sanierung und Wiedereröffnung: Aktuelle Situation der Hallenbäder im Landkreis Günzburg

Landkreis Günzburg

Schwimmen unter Dach und Fach: So ist die Lage bei den Hallenbädern im Landkreis

Seit Sonntag können die Badegäste wieder im Gartenhallenbad Leipheim ihre Runden ziehen. Doch wie sieht es in Krumbach, Ichenhausen und Thannhausen aus?
Von Rebekka Jakob
    Das Leipheimer Gartenhallenbad ist nach langjähriger Sanierung am Sonntag wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.
    Das Leipheimer Gartenhallenbad ist nach langjähriger Sanierung am Sonntag wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Foto: Alexander Kaya

    Schwimmfans hatten es in den vergangenen Jahren im Landkreis Günzburg vor allem in den Herbst- und Wintermonaten nicht leicht. Hallenbäder mussten geschlossen bleiben, zeitweise gab es keine einzige Schwimmhalle im Landkreis, die Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit nutzen konnten. Mit der Wiedereröffnung des Leipheimer Gartenhallenbads am vergangenen Sonntag ist diese Durststrecke noch nicht ganz vorbei, doch ein Ende ist in Sicht, wie Landrat Hans Reichhart bei der Eröffnung sagte: „Geben Sie uns noch ein, zwei Jahre Zeit, dann sind wir wieder gut ausgestattet.“ Wir nutzen die Gelegenheit für einen Blick auf die Hallenbäder im Landkreis.

