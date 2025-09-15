Schwimmen unter Dach und Fach: So ist die Lage bei den Hallenbädern im Landkreis

Schwimmfans hatten es in den vergangenen Jahren im Landkreis Günzburg vor allem in den Herbst- und Wintermonaten nicht leicht. Hallenbäder mussten geschlossen bleiben, zeitweise gab es keine einzige Schwimmhalle im Landkreis, die Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit nutzen konnten. Mit der Wiedereröffnung des Leipheimer Gartenhallenbads am vergangenen Sonntag ist diese Durststrecke noch nicht ganz vorbei, doch ein Ende ist in Sicht, wie Landrat Hans Reichhart bei der Eröffnung sagte: „Geben Sie uns noch ein, zwei Jahre Zeit, dann sind wir wieder gut ausgestattet.“ Wir nutzen die Gelegenheit für einen Blick auf die Hallenbäder im Landkreis.
Landkreis Günzburg
