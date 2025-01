Auto vor Supermarkt in Krumbach beschädigt: Sachschaden in Höhe von 4000 Euro

In Krumbach ist ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrzeughalter seinen Pkw zwischen Sonntagabend und Montagfrüh auf dem Parkplatz in der Augsburger Straße abgestellt. Als er am Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken Heck fest. Die Polizei schätzt diese auf rund 4000 Euro. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

