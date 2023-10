Auf der Wiesn zielt Johannes Mayer vom SC Thannhausen ganz genau

Plus Luftgewehrschütze Johannes Mayer (SC Thannhausen) wird beim Oktoberfestschießen Zweiter im Wettstreit um den Titel des Landeskönigs.

Gut gezielt hat Johannes Mayer beim aktuellen Oktoberfestschießen. Der Luftgewehrschütze des SC Thannhausen erreichte auf der Königsscheibe das zweitbeste Resultat und wurde damit Landes-Vizeschützenkönig. Die Proklamation der Regenten fand am Tag der Deutschen Einheit zum Abschluss der Wiesn 2023 statt.

Das bayerische Schützenwesen ist traditionell eng mit dem Oktoberfest verbunden. Jedes Jahr fährt der Gau Krumbach mit seinen Schützen nach München auf die Wiesn. Neben der Geselligkeit und dem Erlebnis steht für die Aktiven immer auch der Wettkampf im Vordergrund. Traditionell im Schützenfestzelt geht es darum, gute Ringzahlen und vielleicht sogar einen erfolgversprechenden Tiefschuss auf einer der Festscheiben oder beim Wettstreit um die Würde des Landesschützenkönigs zu erzielen.