Waghalsiges Überholmanöver: Auto überschlägt sich bei Unterbleichen

Auf der B16 am südlichen Ortsausgang von Unterbleichen ist am Dienstag gegen 16.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 56.500 Euro passiert. Zur Unfallzeit befuhren laut Polizeibericht drei Pkw die B16 in Richtung Krumbach. Am Ortsausgang scherte ein 37-Jähriger mit seinem Pkw aus, um den Pkw einer 24-Jährigen zu überholen. Gleichzeitig setzte ein 32-Jähriger dazu an, den Pkw des 37-Jährigen zu überholen. Da die Fahrbahnbreite für dieses Manöver nicht ausreichend war, so die Beamten, geriet der 32-Jährige mit seinem Auto links auf das Bankett und streifte den Pkw des 37-Jährigen. Nachdem er das Fahrzeug des 37-Jährigen überholt hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den dortigen Graben und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen.

Neben den beiden Pkw wurde das Fundament eines Verkehrszeichens beschädigt. Zudem liefen Betriebsstoffe aus. Die Pkw des 32-Jährigen und des 37-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der 32-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Krumbach, Deisenhausen, Neuburg und Unterbleichen unterstützten an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Straßenmeisterei musste das beschädigte Verkehrszeichen absichern. (AZ)