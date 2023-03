Ortspolitiker zu Gast in Schönebach

Plus Schönebacher konnten beim Ortstermin mit Marktgemeinderat und Bürgermeister zwanglos ins Gespräch kommen. Was sie auf dem Herzen hatten.

Unregelmäßig treffen sich Ziemetshausens Marktgemeinderat und Bürgermeister Ralf Wetzel in den Ortsteilgemeinden und laden dazu die jeweilige Bevölkerung ein. Diesmal war Schönebach dran und die Sportgaststätte Waldblick war gut gefüllt. Wetzel listete zunächst die Einsätze der Marktgemeinde im Grenzort zum Landkreis Augsburg auf. Großes Thema war natürlich die Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers, der Waldbesitzer und Bewohner, aber auch die Gemeindeverwaltung, fast acht Jahre lang beschäftigt hatte. Gerichtlich konnte Wetzel, nachdem trotz größter Suche keinerlei Aufkommen des Baumschädlings mehr zu verzeichnen war, zumindest erreichen, dass der Quarantänebereich um einen Großteil reduziert und das Auslaufen der stringenten Maßnahmen und Vorschriften um einige Monate vorgezogen werden konnte.