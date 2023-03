Schönebach

19:00 Uhr

Schönebacher Baugebiet in Konflikt mit Landwirten

Plus Der Bebauungsplan Schönebach-Ost geht in die nächste Runde. Für die Bauvoranfragen zweier Landwirte wurde die Zurückstellung beantragt.

Von Peter Voh

Im Sommer 2022 stellte der Marktgemeinderat den „Bebauungsplan Allgemeines Wohngebiet Schönebach-Ost“ auf. Parallel dazu hatten sich die Räte bei der ersten Sitzung nach den Sommerferien mit zwei Bauvoranfragen von Landwirten in Schönebach in unmittelbarer Nähe des geplanten Wohnbaugebietes zu befassen, die dann abschlägig beschieden und so an das Landratsamt Günzburg weitergereicht wurden. Zum einen soll ein Bullenstall für 240 Tiere errichtet werden, zum anderen ein Altgebäude in einen Kälberstall umgebaut werden. Da mit der Anfrage keine Hinweise auf etwaige Geruchs- oder Lärmbelästigung durch das Vorhaben vorlagen und die Anlage nach Ansicht von Verwaltung und Gemeinderat zu nah am neuen Wohngebiet läge, wurde es abgelehnt.

