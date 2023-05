Unbekannter zersticht einen Autoreifen

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung in Schönebach. Ein UNbekannter hat dort den Reifen eines Autos zerstochen.

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei aus dem Ziemetshauser Ortsteil Schönebach. Demnach wurde In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Reifen des Wagens eines 49-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der Pkw stand in der Einfahrt des Anwesens des 49-Jährigen und wäre für jeden zugänglich gewesen. Durch die Beschädigung entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Personen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)