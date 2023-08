Wegweiser zur Kapelle in Schönebach gestohlen

Unbekannte stehlen während der Würfelparty in Schönebach einen Wegweiser. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 7.30 Uhr, ist in Schönebach in der St.-Leonhard-Straße ein Wegweiser zur Kapelle entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich laut Besitzer um einen beidseitig bedruckten Metallwegweiser, welcher in der St.-Leonhard-Straße im Vorgarten eines Anwesens an einem Metallposten befestigt war. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/ 905-111 melden. (AZ)