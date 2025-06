Schulbusfahrer knallt gegen Laterne und fährt weiter: Polizei ermittelt

In der Bahnhofstraße hat sich am Montag gegen acht Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 3000 Euro ereignet. Das berichtet die Krumbacher Polizei. Ein Zeuge soll einen Schlag gehört und einen Schulbus gesehen haben, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Anschließend sei der Bus rückwärtsgefahren. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe sich den Bus und eine Laterne angeschaut und danach seine Fahrt fortgesetzt. Durch den Anstoß ist eine dortige Laterne teilweise aus den Fundamenten gehoben worden und stand schief, so die Beamten. Den 47-jährigen Busfahrer konnte die Polizei ermitteln. Diesen erwartet ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

