Schülerprojekt spielt großzügige Spende an Kartei der Not ein

In einem bunten musikalischen Reigen zu Christi Himmelfahrt ließen die Musikgruppen aus der schwäbischen Begabtenförderung des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben ihr Können im Zedernsaal auf Schloss Kirchheim erklingen. Mit Werken aus der Chor- und Orchesterliteratur unter anderem von Vivaldi, Mozart, Schumann, Lehár oder Glenn Miller wollten die jungen Musikerinnen und Musiker von verschiedenen schwäbischen Gymnasien aus der Region Einblick in die hohe Qualität musikalischen Lebens in Schwaben geben. Aber es sollte auch, wie der Ministerialbeauftragte Dr. Christoph Henzler aus Krumbach in seiner Begrüßung ausführte, die enorme Einsatzbereitschaft der Ensembleleitungen sowie der Schülerinnen und Schüler einem breiten Publikum präsentiert werden. Hierzu bot das Schloss Kirchheim, durch die gräfliche Familie Fugger großzügig zur Verfügung gestellt, den richtigen Rahmen.

Musikalisches Highlight in Kirchheim: Schwäbische Talente fördern

Gerade die Schulmusik im schwäbischen Bezirk zu fördern, ist Henzler ein wichtiges Anliegen. Denn der tiefgreifende Einschnitt der Pandemiezeit war für die gesamte Schulmusik eine schwere Hypothek. Die Matinee in einem der schönsten Renaissancesäle Europas, der komplett ausgebucht war, bot einem begeisterten Publikum einen klangvollen Start in den Sommer. Ein Umtrunk in der toskanischen Säulenhalle des Schlosses bei flotten Jazzklängen rundete das Kunsterlebnis ab.

Spende an Kartei der Not

Die erbetenen Spenden (bei freiem Eintritt) sollten aber nicht nur zur Abdeckung der Unkosten herangezogen werden. Die Musikerinnen und Musiker wünschten einen möglichst großen Teil der Gelder an das Leserhilfswerk Kartei der Not zu spenden, die sich bedürftigen Menschen gerade in der schwäbischen Region zuwendet. So konnte der Ministerialbeauftragte kürzlich, stellvertretend für alle aktiven Musikerinnen und Musiker der Begabtenförderung, eine Spende von 1000 Euro an die Kartei der Not übertragen. (AZ)