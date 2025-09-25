Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Münsterhausen: Autos krachen frontal ineinander

Auf der Umgehungsstraße zwischen Münsterhausen und Burtenbach hat sich ein größerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei passierte der Unfall am heutigen Donnerstagmorgen, 25. September, um 5.38 Uhr. Beteiligt sollen zwei Pkw und ein Lkw gewesen sein.

Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Thannhausen

Beim Versuch, den Lastwagen zu überholen, sei ein Autofahrer demnach frontal mit einem anderen Pkw auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen. Die beiden Pkw-Fahrer erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Die Polizei befindet sich aktuell noch in der Unfallaufnahme. (AZ)