Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Schwerer Unfall zwischen Münsterhausen und Burtenbach: Zwei Pkw krachten frontal zusammen

Münsterhausen

Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Münsterhausen: Autos krachen frontal ineinander

Die Polizei meldet einen großen Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen: Zwischen Münsterhausen und Burtenbach sind zwei Pkw zusammengestoßen.
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Münsterhausen und Burtenbach sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen.
    Zwischen Münsterhausen und Burtenbach sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Foto: Feuerwehr Thannhausen

    Auf der Umgehungsstraße zwischen Münsterhausen und Burtenbach hat sich ein größerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei passierte der Unfall am heutigen Donnerstagmorgen, 25. September, um 5.38 Uhr. Beteiligt sollen zwei Pkw und ein Lkw gewesen sein.

    Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt.
    Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Thannhausen

    Beim Versuch, den Lastwagen zu überholen, sei ein Autofahrer demnach frontal mit einem anderen Pkw auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen. Die beiden Pkw-Fahrer erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Die Polizei befindet sich aktuell noch in der Unfallaufnahme. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden