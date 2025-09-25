Icon Menü
Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2018 zwischen Breitenthal und Krumbach

Breitenthal

Schwerer Unfall zwischen Breitenthal und Krumbach

Auf der Staatsstraße 2018 hat sich ein Unfall ereignet. Rettungskräfte sind vor Ort, auch ein Hubschrauber soll landen.
    Erneut hat sich bei Breitenthal ein schwerer Unfall ereignet. Die Rettungskräfte sind vor Ort, auch ein Hubschrauber wurde angefordert.
    Erneut hat sich bei Breitenthal ein schwerer Unfall ereignet. Die Rettungskräfte sind vor Ort, auch ein Hubschrauber wurde angefordert. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen zwischen Krumbach und Breitenthal ereignet. Der Verkehr auf der Staatsstraße St2018 ist dadurch momentan eingeschränkt. Rettungskräfte sind vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Wir berichten an dieser Stelle, sobald wir mehr wissen.

    Erst vor wenigen Tagen hatte sich unweit der Unfallstelle ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer war zwischen Nattenhausen und Seifertshofen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er Stunden später nach Angaben seinen Verletzungen erlag. (AZ)

