Schwerer Verkehrsunfall in Krumbach: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Krumbach

Hoher Blechschaden bei Verkehrsunfall in Krumbach

Zwei Personen mussten nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Talstraße in eine Klinik gebracht werden. Was die Polizei berichtet.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Verkehrsunfall in der Talstraße in Krumbach sind zwei Personen verletzt worden.
    Bei einem Verkehrsunfall in der Talstraße in Krumbach sind zwei Personen verletzt worden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Am Montagmorgen hat sich um 7.45 Uhr in der Talstraße an der Einmündung zum Talweg nach Hohenraunau ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Zur Unfallzeit war ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf dem Talweg in Richtung Talstraße unterwegs und wollte diese in Richtung eines gegenüberliegenden Feldweges überqueren. Dabei übersah er laut Polizei den Pkw einer 44-Jährigen, die auf der Talstraße in Richtung Waltenhausen fuhr. Sie prallte mit ihrem Pkw frontal in die hintere, rechte Seite des querenden Wagens. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in das angrenzende Feld geschleudert und mussten anschließend abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. (AZ)

