Seifertshofen

vor 33 Min.

Auto wird nachts in Seifertshofen angefahren

In Seifertshofen ermittelt die Krumbacher Polizei wegen einer nächtlichen Unfallflucht.

Von einer Unfallflucht in Seifertshofen in der Nacht von Freitag auf Samstag berichtet die Polizei in Krumbach.

Demnach parkte am Freitag ein 18-Jähriger gegen 23.50 Uhr sein Auto im Bereich der St.-Ulrich-Straße in Seifertshofen. Als er gegen 3.10 Uhr nachts wieder zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass sein Fahrzeug in der Zwischenzeit angefahren und beschädigt worden war. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 melden. (AZ)

