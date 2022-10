Unbekannte stehlen 17-Jähriger Geldbörse beim Tanzen

Einer 17-Jährigen wird am Freitagabend das Portemonnaie in Seifertshofen aus der Handtasche gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in einem Tanzlokal in Seifertshofen einer 17-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. In dem Portemonnaie waren ihr Personalausweis, eine Monatskarte für den Nahverkehr und 25 Euro Bargeld. Die Polizei bittet telefonisch unter 08282 9050 um Hinweise. (AZ)