Bis zu ihrem Tod am 14. September stand Josefa Keller neben ihrer Schwiegertochter Carola voller Leidenschaft in der Küche. Dort in der Gaststätte und im Tanzlokal von Seifertshofen, wo sie 66 Jahre lang die Gäste kulinarisch verwöhnte, wird sie ebenso fehlen wie in der Runde der Großfamilie.

Klemens Funk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gaststätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seifertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis