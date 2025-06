Betrüger lotst Senior zum Cyberbetrug

Am Donnerstag hat ein 87-Jähriger bei der Polizei Krumbach Anzeige erstattet, weil von seinem Bankkonto ein hoher, vierstelliger Geldbetrag abgebucht wurde. Laut Polizeibericht gab er an, dass er einen Anruf, angeblich von seiner Hausbank, erhalten habe, in welchem ihm gesagt worden ist, dass in seinem Onlinebanking Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden müssten. Er meldete sich an seinem PC an, folgte den Anweisungen des Anrufers. Er installierte Programme, welche es dem Anrufer ermöglichten, einen Fernzugriff auf den Rechner zu haben, berichtet die Polizei weiter. Im weiteren Verlauf bestätigte er mehrere vom Anrufer ausgelöste Aktionen. Dies führte zu den Abbuchungen. Wenige Stunden später kam es dem Geschädigten seltsam vor und er kontaktierte seine Hausbank, welche den Zugang sofort sperrte. Ob Rückbuchungen der Transaktionen möglich sind, wird von der Bank geprüft. (AZ)

