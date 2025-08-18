Senior rast mit 188 km/h am Bleicher Berg

Wegen einer erheblichen Geschwindigkeitsübertretung ermittelt die Polizei in Krumbach. Laut ihrem Bericht führten am Samstag gegen 14.45 Uhr Beamte der Polizei Krumbach auf der B 16, am Bleicher Berg, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei fiel ein 84-Jähriger auf, der mit seinem Pkw mit 188 Stundenkilometern gemessen wurde. Erlaubt sind 100. Anschließend hielt die Polizei den Senior an. Doch dabei zeigte sich der 84-Jährige uneinsichtig. Diese Verkehrsordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten geahndet, schreibt die Polizei über die Folgen der Raserei..

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis